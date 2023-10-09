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20:36, 09 октября 2023
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Синоптик пообещал москвичам резкое потепление

Синоптик пообещал москвичам резкое потепление

© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Резкое потепление до 15 градусов пообещал жителям Москвы в беседе с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, после холодного начала недели ночь на четверг, 12 октября, пройдет без заморозков. В дневные часы ожидается повышение температуры до 14-15 градусов в Москве и до 12-14 по Московской области, отметил синоптик.

При этом ожидается дождь и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду. На выходных, 14-15 октября, температура воздуха может повыситься до 17 градусов тепла. Также не исключены дожди.

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