Синоптик пообещал москвичам резкое потепление

Резкое потепление до 15 градусов пообещал жителям Москвы в беседе с «Лентой.ру» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, после холодного начала недели ночь на четверг, 12 октября, пройдет без заморозков. В дневные часы ожидается повышение температуры до 14-15 градусов в Москве и до 12-14 по Московской области, отметил синоптик.

При этом ожидается дождь и шквалистый ветер с порывами до 18 метров в секунду. На выходных, 14-15 октября, температура воздуха может повыситься до 17 градусов тепла. Также не исключены дожди.