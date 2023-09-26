Синоптик Шувалов предрек москвичам репетицию зимы

Первую репетицию зимы предрек москвичам в октябре руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. В своем Telegram-канале он отметил, что второй месяц осени станет антиподом сентябрю.

По прогнозам метеоролога, в начале октября аномальное тепло пойдет на спад и погода вернется к температурной норме. В первые пять дней месяца ожидается около 2-7 градусов тепла в ночные часы и до 15 градусов тепла днем. С воскресенья, 1 октября, через день в столице ожидаются дожди. В середине месяца прогнозируются отрицательные температуры, а к концу — зимняя погода, заключил синоптик.