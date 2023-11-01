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10:07, 01 ноября 2023
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Рекорды ноября! Cиноптики обещают «сумасшедшую» погоду в Москве

Рекорды ноября! Cиноптики обещают «сумасшедшую» погоду в Москве

© Фото: Cтанислав Трифонов / «Лента.ру»

Рекордное тепло для ноября! «Сумасшедшую» погоду в Москве пообещал в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сумасшедше теплая погода будет в среду, 1 ноября, — будет до плюс 11-14 градусов. Температура приблизится или даже побьет рекорд для этого дня, но затем она понизится», — сказал синоптик.

Далее будет холоднее: в четверг, 2 ноября, — плюс 6-8 градусов, в пятницу, 3 ноября, — плюс 5-7 градусов, в субботу, 4 ноября, — плюс 3-8 градусов. Затем, по словам Вильфанда, опять начинается сумасшествие. В понедельник, 6 ноября, столбики термометров достигнут отметки в 8-13 градусов тепла, а во вторник — плюс 10-15 градусов.

Ранее сообщалось об аномальном потеплении. Такого не случалось в Москве почти 60 лет!

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