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11:31, 22 августа 2023
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Рейс из Москвы совершил экстренную посадку из-за пьяного дебоша на борту

Архивное фото.

Архивное фото.

© Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Рейс Москва — Благовещенск совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за пьяного дебоша на борту, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, один их пассажиров перебрал с алкоголем на борту, после чего стал кричать, бить кулаками салон и толкать бортпроводников. Мужчину несколько раз связывали, но потом решили посадить авиалайнер и отдать дебошира в руки полицейским. В результате рейс задержался на два часа.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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