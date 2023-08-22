Рейс из Москвы совершил экстренную посадку из-за пьяного дебоша на борту

Рейс Москва — Благовещенск совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за пьяного дебоша на борту, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, один их пассажиров перебрал с алкоголем на борту, после чего стал кричать, бить кулаками салон и толкать бортпроводников. Мужчину несколько раз связывали, но потом решили посадить авиалайнер и отдать дебошира в руки полицейским. В результате рейс задержался на два часа.