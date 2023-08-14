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17:31, 14 августа 2023
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Рейс из Москвы экстренно сел в Хабаровске из-за критического состояния ребенка

Рейс из Москвы экстренно сел в Хабаровске из-за критического состояния ребенка

© Фото: JC Gellidon / Unsplash

Рейс Москва — Южно-Сахалинск экстренно сел в аэропорту Хабаровска из-за критического состояния здоровья ребенка. Сообщили РИА Новости представители авиакомпании.

В сообщении авиакомпании говорится, что воздушное судно вынужденно посадили из-за того, что состояние четырехлетнего мальчика начало резко ухудшаться. После приземления его экстренно передали врачам и оказали медицинскую помощь.

В пресс-службе также отметили, что в соответствии с правилами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели авиалайнера были выключены.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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