Рейс из Москвы экстренно сел в Хабаровске из-за критического состояния ребенка

Рейс Москва — Южно-Сахалинск экстренно сел в аэропорту Хабаровска из-за критического состояния здоровья ребенка. Сообщили РИА Новости представители авиакомпании.

В сообщении авиакомпании говорится, что воздушное судно вынужденно посадили из-за того, что состояние четырехлетнего мальчика начало резко ухудшаться. После приземления его экстренно передали врачам и оказали медицинскую помощь.

В пресс-службе также отметили, что в соответствии с правилами безопасности на время оказания помощи ребёнку и для выгрузки багажа родителей двигатели авиалайнера были выключены.