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07:01, 24 августа 2023
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Редкий фиолетовый гриб обнаружили в Подмосковье

Редкий фиолетовый гриб обнаружили в Подмосковье
© Фото: James Lindsey / Wikimedia

В подмосковном лесу обнаружили редкий фиолетовый гриб, занесенный в Красную Книгу. Его снимок опубликовали в Telegram-канале Министерства экологии и природопользования региона.

Паутинник фиолетовый нельзя собирать, ему присвоена третья категория статуса редкости, напомнили в ведомстве. Неправильное срезание может замедлить его размножение. При этом гриб пригоден для употребления в пищу.

В Министерстве подчеркнули, что с весны 2023 года в УК РФ появилась статья за сбор особо редких растений из Красной Книги. За ее нарушение грозит лишение свободы на срок до девяти лет.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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