Редкий фиолетовый гриб обнаружили в Подмосковье

В подмосковном лесу обнаружили редкий фиолетовый гриб, занесенный в Красную Книгу. Его снимок опубликовали в Telegram-канале Министерства экологии и природопользования региона.

Паутинник фиолетовый нельзя собирать, ему присвоена третья категория статуса редкости, напомнили в ведомстве. Неправильное срезание может замедлить его размножение. При этом гриб пригоден для употребления в пищу.

В Министерстве подчеркнули, что с весны 2023 года в УК РФ появилась статья за сбор особо редких растений из Красной Книги. За ее нарушение грозит лишение свободы на срок до девяти лет.