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11:33, 04 октября 2023
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Перечислены самые редкие имена новорожденных в Подмосковье

Перечислены самые редкие имена новорожденных в Подмосковье

© Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

Самые редкие имена новорожденных в Подмосковье перечислили в ГУ ЗАГС Московской области.

Непопулярными в сентябре 2023 года женскими именами оказались Алла, Глафира, Лада, Марфа, Пелагея, мужскими — Ефим, Лукьян, Нил, Остап, Федор.

При этом чаще всего молодые родители давали своим младенцам имена София, Анна, Василиса, Мария, Ева, а также Александр, Михаил, Максим, Матвей и Артем.

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