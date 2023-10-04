Перечислены самые редкие имена новорожденных в Подмосковье

Самые редкие имена новорожденных в Подмосковье перечислили в ГУ ЗАГС Московской области.

Непопулярными в сентябре 2023 года женскими именами оказались Алла, Глафира, Лада, Марфа, Пелагея, мужскими — Ефим, Лукьян, Нил, Остап, Федор.

При этом чаще всего молодые родители давали своим младенцам имена София, Анна, Василиса, Мария, Ева, а также Александр, Михаил, Максим, Матвей и Артем.