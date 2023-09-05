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23:32, 05 сентября 2023
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Редкие гиены появились в Москве

Редкие гиены появились в Москве

© Фото: Vincent van Zalinge / Unsplash

Редкие гиены появились в Москве. Об этом на официальном сайте мэра столицы сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Две бурые (или береговые) гиены стали новыми обитателями Московского зоопарка. Животные прибыли из Краснодарского зоопарка. Это самый редкий вид семейства: в дикой природе взрослых хищников осталось от четырех до десяти тысяч. Самца и самку поселили в один большой вольер с расчетом, что в перспективе они смогут дать потомство.

Помимо уличной территории для гиен подготовили отапливаемые помещения. По словам Акуловой, животные быстро привыкают к новому жилищу, иногда вместе играют.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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