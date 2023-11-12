Пусть мама услышит, пусть мама придет. Что стало с оказавшимся на льдине ребенком? Об этом сообщили в департаменте по гражданской обороне Забайкалья.

В субботу, 11 ноября, двое мальчиков решили погулять по едва замерзшей реке Читинке. Один из ребят смог вернуться на берег, а второй не смог. Он оказался посередине реки и побоялся идти, потому что лед начал трескаться и ломаться.

Прохожие заметили детей и вызвали спасателей. Прибывший на место специалист надел гидрокостюм и перенес мальчика на берег. Медицинская помощь школьникам не понадобилась.

Ранее невероятную находку обнаружили в ухе ребенка.