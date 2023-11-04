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05:00, 04 ноября 2023
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Жуткая встреча! Разъяренный бык напал на женщину в Подмосковье

Жуткая встреча! Разъяренный бык напал на женщину в Подмосковье

© Фото: matxi / Unsplash

Жуткая встреча! Разъяренный соседский бык напал на женщину в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что агрессивное животное набросилось на жительницу Тбилисского района, когда она пыталась вернуть его в загон. В результате пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, в том числе рваными ранами брюшной полости.

По информации ведомства, бык принадлежит соседям потерпевшей. Проводится проверка.

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