Размер имеет значение. Что нашли у пенсионерки из Подмосковья?

С жалобами на сильную боль в животе обратилась 84-летняя жительница Балашихи в городскую больницу. О том, что нашли у пенсионерки врачи, рассказывает Минздрав Подмосковья.

По сведениям ведомства, пациентка долгое время страдала из-за пупочной грыжи, но за медпомощью не обращалась. Тем временем грыжа прогрессировала и, достигнув размера мяча, начала сдавливать внутренние органы и вызывать сильную боль.

«Скорость обращения к врачу имеет значение! Пациентка довела ситуацию до критического состояния. Еще немного — и произошел бы некроз участка тонкой кишки. А это в свою очередь привело бы к перитониту — гнойному воспалению, которое в столь почтенном возрасте может закончиться летальным исходом», — рассказал заведующий хирургическим отделением филиала №3 Балашихинской больницы Денис Гулькин.

Женщине повезло. Под общим обезболиванием медики удалили ей грыжу размером 15х10х9 сантиметров и выполнили пластику пупочного кольца. Петля тонкой кишки осталась жизнеспособной.

Пенсионерку уже выписали домой, она находится дома под амбулаторным наблюдением хирурга.