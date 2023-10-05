Московские учителя назвали размер достойной зарплаты

Размер достойной зарплаты назвали московские учителя в ходе опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Большинство — 32 процента респондентов — желают зарабатывать от 100 до 150 тысяч рублей в месяц. Каждому четвертому участнику исследования достаточно 80-100 тысяч рублей, а почти каждый десятый (13 процентов) назвал справедливой сумму от 50 до 80 тысяч рублей.

Самые высокие зарплатные ожидания у девяти процентов опрошенных учителей — от 200 тысяч рублей в месяц. Столько же респондентов проголосовали за сумму дохода от 150 до 200 тысяч рублей. Три процента московских педагогов могут прожить на 30-50 тысяч рублей в месяц. В меньшинстве оказались учителя (один процент респондентов), которым хватит ежемесячного дохода менее 30 тысяч рублей.