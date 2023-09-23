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02:29, 23 сентября 2023
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Жители Подмосковья записали на видео родню знаменитых грызунов Рататуя и Джерри

Жители Подмосковья записали на видео родню знаменитых грызунов Рататуя и Джерри

© Кадр: Группа «Люберцы Life™» во «ВКонтакте»

Родственников знаменитых грызунов из американских мультфильмов Рататуя и Джерри записали на видео возле подъезда подмосковной многоэтажки местные жители, ролик опубликовали в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте».

«Люберцы, Московская, 15, 4 подъезд! Крысы бегают толпами и у подъезда и в подъезде. Страшно так жить», — написала автор видео, в котором запечатлено несколько крыс разного размера.

«Рататуй и Джерри», «Кушать хотят крыски», «Раньше кошки жили бездомные в подвалах, и проблем не было с грызунами», «У нас такая же картина. Дыры-норы кругом, провалимся скоро под землю», «Не трогайте их», — отреагировали подписчики.

Администрация городского округа прокомментировала ситуацию и пообещала провести дополнительную уборку на придомовой территории, а также мероприятия по дератизации.

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