Жители Подмосковья записали на видео родню знаменитых грызунов Рататуя и Джерри
© Кадр: Группа «Люберцы Life™» во «ВКонтакте»
Родственников знаменитых грызунов из американских мультфильмов Рататуя и Джерри записали на видео возле подъезда подмосковной многоэтажки местные жители, ролик опубликовали в группе «Люберцы Life™» социальной сети «ВКонтакте».
«Люберцы, Московская, 15, 4 подъезд! Крысы бегают толпами и у подъезда и в подъезде. Страшно так жить», — написала автор видео, в котором запечатлено несколько крыс разного размера.
«Рататуй и Джерри», «Кушать хотят крыски», «Раньше кошки жили бездомные в подвалах, и проблем не было с грызунами», «У нас такая же картина. Дыры-норы кругом, провалимся скоро под землю», «Не трогайте их», — отреагировали подписчики.
Администрация городского округа прокомментировала ситуацию и пообещала провести дополнительную уборку на придомовой территории, а также мероприятия по дератизации.