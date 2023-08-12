Расположение Золотой улицы в Москве удивило горожан

Сделанное на Золотой улице в столице фото появилось в Telegram-канале «Топ ВАО г. Москвы». Расположение улицы удивило горожан.

«Вы тоже как-то иначе представляли себе Золотую улицу? Находится она в промзоне в районе проспекта Буденного (проходит параллельно ему за комбинатом "Салют")», — отметил автор публикации под соответствующим снимком.

Рассказчик объяснил, что в прошлом в этом месте жили золотари, чья деятельность была связана вовсе не с благородным металлом. В обязанности золотарей входила прочистка канализаций от грязи и вывоз помоев в специально предназначенные для них места. В честь золотарей улица и получила название.

«В 1967 году она была переименована в улицу Буракова, но затем трассу разделили и северной ее части присвоили старое название. В общем, как говорится, не все то золото, что блестит», — завершил рассказ автор.

«Интересно! И очень неожиданно», — отметила в комментариях одна из подписчиц канала.