Раскрыты подробности о наследстве актрисы Ирины Мирошниченко

Подробности о наследстве народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко раскрыло издание StarHit. Звезда скончалась 3 августа в возрасте 81 года.

По данным издания, Мирошниченко оставила после себя трехкомнатную квартиру на Тверской улице в Москве и загородный дом в подмосковной Опалихе. СМИ также упоминали о квартире актрисы в Гнездниковском переулке — артистка получила ее в наследство от матери и сдавала в аренду.

У бездетной актрисы не осталось родственников — ее бывших мужей и старшего брата уже нет в живых. Завещания Мирошниченко не оставила. В комментарии StarHit юрист Александр Добровинский предположил, что часть наследства Мирошниченко передадут в распоряжение города.