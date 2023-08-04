11:31, 04 августа 2023
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Раскрыты подробности о наследстве актрисы Ирины Мирошниченко
© Кадр: сериал «Профессия — следователь»
Подробности о наследстве народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко раскрыло издание StarHit. Звезда скончалась 3 августа в возрасте 81 года.
По данным издания, Мирошниченко оставила после себя трехкомнатную квартиру на Тверской улице в Москве и загородный дом в подмосковной Опалихе. СМИ также упоминали о квартире актрисы в Гнездниковском переулке — артистка получила ее в наследство от матери и сдавала в аренду.
У бездетной актрисы не осталось родственников — ее бывших мужей и старшего брата уже нет в живых. Завещания Мирошниченко не оставила. В комментарии StarHit юрист Александр Добровинский предположил, что часть наследства Мирошниченко передадут в распоряжение города.