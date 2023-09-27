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14:29, 27 сентября 2023
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Раскрыты подробности о магазинах на месте Decathlon в России

В октябре 2023 года в России запланировано открытие магазинов на месте Decathlon, сообщил Telegram-канал Mash. Источник раскрыл подробности о новой торговой марке.

Возможные варианты названия магазинов — «Десятиборье», «ДК» и dec. Из-за трудностей логистики ассортимент будет отличаться от привычного. Недостающие позиции компенсируют одеждой и обувью других производителей.

По данным Mash, 90 точек Decathlon по стране и остатки товара уже проданы новому владельцу. На данный момент запланировано открытие примерно 30 магазинов под новым названием.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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