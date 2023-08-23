Раскрыты даты старта производства новых автомобилей «Москвич»

Даты старта производства новых автомобилей «Москвич» были раскрыты гендиректором компании Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023, передает РИА Новости.

По имеющейся информации, старт производства новых моделей «Москвич 5» и «Москвич 8» запланирован на 2024 год. При этом информации о комплектации и ценах на новые машины не скрываются.

Стало также известно, что к 2026 году «Москвич» выпустит еще одну новую модель автомобиля.