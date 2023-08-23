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10:01, 23 августа 2023
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Раскрыты даты старта производства новых автомобилей «Москвич»

Раскрыты даты старта производства новых автомобилей «Москвич»

© Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

Даты старта производства новых автомобилей «Москвич» были раскрыты гендиректором компании Ханс-Петером Мозером в рамках форума iMAF-2023, передает РИА Новости.

По имеющейся информации, старт производства новых моделей «Москвич 5» и «Москвич 8» запланирован на 2024 год. При этом информации о комплектации и ценах на новые машины не скрываются.

Стало также известно, что к 2026 году «Москвич» выпустит еще одну новую модель автомобиля.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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