Раскрыто предназначение якоря в центре Москвы

Предназначение расположенного в центре столицы, у здания бывшего кинотеатра «35 мм» якоря раскрыл автор группы «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вы когда-нибудь замечали якорь, лежащий прямо у кинотеатра "35 мм"? На самом деле, он там оказался не случайно. В советское время сам кинотеатр носил название "Новороссийск", поэтому якорь нужен был для так называемого антуража. Его специально привезли с Черного моря», — объяснил рассказчик.

Один из подписчиков интернет-сообщества уточнил, что власти Новороссийска подарили восьмитонный морской якорь названному в честь города-героя столичному кинотеатру, с тех пор он там и стоит.

«В детстве часто ходил в "Новороссийск"», «Классный был кинотеатр "35 мм", очень жаль, то его закрыли», — написали юзеры в комментариях.