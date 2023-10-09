Город
04:01, 09 октября 2023
1 мин.

Раскрыто предназначение якоря в центре Москвы

Раскрыто предназначение якоря в центре Москвы

© Фото: Яндекс.Карты

Предназначение расположенного в центре столицы, у здания бывшего кинотеатра «35 мм» якоря раскрыл автор группы «Москва: История Москвы» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вы когда-нибудь замечали якорь, лежащий прямо у кинотеатра "35 мм"? На самом деле, он там оказался не случайно. В советское время сам кинотеатр носил название "Новороссийск", поэтому якорь нужен был для так называемого антуража. Его специально привезли с Черного моря», — объяснил рассказчик.

Один из подписчиков интернет-сообщества уточнил, что власти Новороссийска подарили восьмитонный морской якорь названному в честь города-героя столичному кинотеатру, с тех пор он там и стоит.

«В детстве часто ходил в "Новороссийск"», «Классный был кинотеатр "35 мм", очень жаль, то его закрыли», — написали юзеры в комментариях.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.