Раскрыто будущее знаменитого кинотеатра «Ударник» в Москве

Будущее знаменитого кинотеатра «Ударник» в центре Москвы раскрыли на официальном сайте мэра столицы. Заведение ждет комплексная реставрация . Фасады и интерьеры кинотеатра отремонтируют, в кинозалы завезут современное оборудование. В здании «Ударника» также заработают кафе, книжный магазин и выставочные пространства. На крыше кинотеатра откроют террасу и смотровую площадку. Работы планируют начать в текущем году.

«Ударник» заработал в Москве в 1931 году, став первым звуковым кинотеатром. В СССР в «Ударнике» показывали премьеры и проводили кинофестивали. В 2010 знаменитый кинотеатр прекратил работу. После завершения работ в нем снова станут проводить кинопоказы и фестивали, отметили власти города.