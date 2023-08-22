Раскрыта вакансия с самой большой зарплатой в Москве

Вакансию с самой большой зарплатой в Москве раскрыли в пресс-службе сервиса «Авито Работа», сообщает РИАМО. Ее стала работа агента по недвижимости с месячной оплатой в 151 908 рублей.

В пятерку лидеров с самыми большими предложениями по зарплатам также вошли коммерческий агент — 151 908 рублей, бригадир — 141 225 рублей, дальнобойщик — 137 176 рублей и брокер — 127 372 рубля.

В исследовании отмечается, что число вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей составляет 14 процентов от всех предложений на рынке труда в столице. Средняя зарплата при этом составляет около 73 тысяч рублей в месяц.