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10:00, 17 сентября 2023
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Раскрыта стоимость самой дорогой покупки ювелирного украшения в Москве

Раскрыта стоимость самой дорогой покупки ювелирного украшения в Москве

© Фото: Unsplash

Стоимость самой дорогой покупки ювелирного украшения в Москве была раскрыта в исследовании аналитического центра бренда SOKOLOV. Материал имеется в распоряжении «Мосленты онлайн».

«Самой дорогой покупкой в столице, а также в стране стало кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 142 995 рублей», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, изделия с бриллиантами москвичи чаще предпочитают именно в золоте, причем покупают обычно бриллианты 0,1 карата (доля — 76 процента) и 0,2 карата (15,7 процента). Более драгоценные украшения приобретают только в 4,15 процентах случаев.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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