Раскрыта стоимость самой дорогой покупки ювелирного украшения в Москве

Стоимость самой дорогой покупки ювелирного украшения в Москве была раскрыта в исследовании аналитического центра бренда SOKOLOV. Материал имеется в распоряжении «Мосленты онлайн».

«Самой дорогой покупкой в столице, а также в стране стало кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 142 995 рублей», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, изделия с бриллиантами москвичи чаще предпочитают именно в золоте, причем покупают обычно бриллианты 0,1 карата (доля — 76 процента) и 0,2 карата (15,7 процента). Более драгоценные украшения приобретают только в 4,15 процентах случаев.