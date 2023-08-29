Раскрыта стоимость поездки на такси Mercedes Maybach

Cтоимость поездки на такси Mercedes Maybach в Москве раскрыл блогер Роман Дмитриев. Соответствующее видео он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Автор ролика рассказал, что самым дорогим автомобилем в парке такси оказался немецкий Mercedes Maybach. Водитель был строго одет, вежлив, открыл дверь машины для пассажира. В салоне можно было воспользоваться холодильником, баром, взять бутылку воды.

Также можно было включить массажное кресло, зарядить смартфон и слушать в салоне музыку из своих плейлистов. Двадцатиминутная поездка на таком такси обошлась блогеру в 2300 рублей.