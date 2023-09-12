Раскрыта стоимость аренды «однушек» недалеко от столичных вузов

Стоимость аренды «однушек» недалеко от столичных вузов «РИА Недвижимости» раскрыли опрошенные эксперты. По их данным, подходящие для студентов квартиры в Москве за год подорожали на 20-40 процентов.

Так, в компании «Инком-Недвижимость» рассказали, что в среднем подходящее для студентов жилье можно снять за 56 тысяч рублей. При этом самую недорогая недвижимость будет стоить до 30-35 тысяч рублей, при том что раньше такую же квартиру можно было снять за 25 тысяч рублей.

Эксперты «ЦИАН.Аналитики» добавили, что «однушку» недалеко от ВШЭ можно арендовать в среднем за 75 тысяч рублей в месяц, около МГУ — за 65 тысяч рублей в месяц, а неподалеку от МГЮА — за 74 тысячи рублей в месяц.