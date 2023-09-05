Раскрыта средняя стоимость «вторички» в Москве

Среднюю стоимость квартир на вторичном рынке недвижимости в Москве «РБК-Недвижимости» раскрыли специалисты консалтинговой компании SRG.

Так, жилье в столице выросло в цене в августе 2023 года на 1,95 процента — в среднем до 303 тысяч рублей за квадратный метр. Таким образом Москва оказалась на 11 месте в рейтинге городов с самым подорожавшим жильем. Первое место заняла Махачкала с приростом стоимости в 2,88 процента, говорится в сообщении.

Как рассказал партнер группы компаний SRG Максим Русаков, повышение цен на недвижимость связано с изменениями курса рубля, а также изменением ключевой ставки ЦБ.