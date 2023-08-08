19:01, 08 августа 2023
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Раскрыта средняя стоимость обручального кольца в Москве
© Фото: Sandy Millar / Unsplash
Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи обручальных колец в разных регионах России и раскрыл их среднюю стоимость по Москве «Мосленте. Онлайн».
Чаще всего за прошедший период 2023 года жители столицы покупали кольца в июне, а средняя цена ювелирного изделия составила 11 877 рублей. При этом на каждую тысячу москвичей было приобретено три кольца, говорится в сообщении.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи обручальных колец в столице увеличились на 15 процентов, а средний чек вырос на шесть процентов. Более половины москвичей предпочитают золотые ювелирные изделия. При этом наиболее популярным стало красное золото.