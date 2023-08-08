Раскрыта средняя стоимость обручального кольца в Москве

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи обручальных колец в разных регионах России и раскрыл их среднюю стоимость по Москве «Мосленте. Онлайн».

Чаще всего за прошедший период 2023 года жители столицы покупали кольца в июне, а средняя цена ювелирного изделия составила 11 877 рублей. При этом на каждую тысячу москвичей было приобретено три кольца, говорится в сообщении.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года продажи обручальных колец в столице увеличились на 15 процентов, а средний чек вырос на шесть процентов. Более половины москвичей предпочитают золотые ювелирные изделия. При этом наиболее популярным стало красное золото.