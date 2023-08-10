Раскрыта средняя стоимость минимального набора школьника

Среднюю стоимость минимального набора школьника раскрыли «Известиям» сотрудники ресурса «Чек Индекс».

Как отметили специалисты, базовый комплект состоит из пенала, дневника, набора карандашей и ручек, тетрадей, школьной формы и обуви. В таком случае на сборы школьника россиянам придется потратить в среднем 9,5 тысячи рублей.

Самой дорогой получается форма — 2915 рублей. Туфли или ботинки можно купить за 1690 рублей, брюки или юбку — за 1176 рублей, а блузку или рубашку — 1062 рубля. Пеналы с канцелярией продаются в среднем за 921 рубль, набор тетрадей — за 352 рубля, а карандашей или ручек — 325 рублей. Дневник стоит около 197 рублей.

Ранее раскрыта средняя стоимость школьного рюкзака.