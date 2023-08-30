Раскрыта средняя стоимость букета цветов на 1 сентября

Стоимость цветов на 1 сентября раскрыли «Известия» со ссылкой на маркетплейс Flowwow. В среднем родителям школьников букет обойдется в 2,9 тысячи рублей.

Дороже всего выйдет покупка авторской композиции — средний счет на нее составит 3,1 тысячи рублей. Монобукет обойдется россиянам в 2,8 тысячи, примерно столько же стоят цветы в коробке. Самый недорогой вариант — композиция из сухоцветов за две тысячи рублей.

В Москве средняя стоимость букета цветов выше, чем в остальных регионах России, и составляет 3,3 тысячи рублей. За год цена на традиционный подарок учителю в День знаний выросла на 12 процентов.