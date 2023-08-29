Раскрыта средняя стоимость апартаментов в Москве

Среднюю стоимость квадратного метра апартаментов в Москве «РБК-Недвижимости» раскрыли аналитики сервиса «Авито Недвижимость». По данным экспертов, в августе 2023 года цена «квадрата» достигла 286,1 тысяч рублей.

Наиболее заметно стоимость апартаментов выросла в Тверском районе столицы — до 1,7 миллиона рублей за квадратный метр. Почти на 55 процентов подорожало жилье в Останкинском районе — до 288,4 тысячи рублей за «квадрат».

На 37 процентов дороже стали апартаменты в районе Щукино — сейчас квадратный метр такой недвижимости там можно приобрести за 362,2 тысячи рублей, отметили эксперты.