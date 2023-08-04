Раскрыта самая востребованная у россиян марка автомобиля с пробегом

Самую востребованную у россиян марку автомобиля с пробегом до трех лет раскрыл портал «Авито». В апреле-июне 2023 такой машиной оказалась Lada Granta.

Второе место заняла Lada Vesta, третье — иномарка Toyota Camry. В топ-5 рейтинга попали Hyundai Solaris и Kia K5.

Средняя стоимость авто с пробегом составила 2,4 миллиона. Самыми продаваемыми марками оказались Lada, Kia, Hyundai, Toyota и BMW.