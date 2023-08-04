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22:01, 04 августа 2023
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Раскрыта самая востребованная у россиян марка автомобиля с пробегом

Раскрыта самая востребованная у россиян марка автомобиля с пробегом

© Фото: RG72 / Wikimedia Commons

Самую востребованную у россиян марку автомобиля с пробегом до трех лет раскрыл портал «Авито». В апреле-июне 2023 такой машиной оказалась Lada Granta.

Второе место заняла Lada Vesta, третье — иномарка Toyota Camry. В топ-5 рейтинга попали Hyundai Solaris и Kia K5.

Средняя стоимость авто с пробегом составила 2,4 миллиона. Самыми продаваемыми марками оказались Lada, Kia, Hyundai, Toyota и BMW.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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