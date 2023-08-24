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08:31, 24 августа 2023
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Раскрыт желаемый размер пенсии москвичей

Раскрыт желаемый размер пенсии москвичей

© Фото: Unsplash

Желаемый размер пенсии раскрыли москвичи в опросе «СберНПФ» и «Работы.ру». Результатами исследования поделились «Известия».

Москвичи сообщили, что в среднем хотели бы получать ежемесячную выплату 84 тысячи рублей. Лидерами рейтинга оказались жители Краснодарского края, которые мечтают о 104 тысячах рублей на пенсии.

Самые низкие суммы озвучили жители Республики Татарстан, а также Свердловской и Челябинской областей. Им на пенсии необходимы 53, 56 и 46 тысячи рублей соответственно.

По данным Минтруда, средний размер пенсии в России составляет 21,8 тысячи рублей.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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