Раскрыт желаемый размер пенсии москвичей

Желаемый размер пенсии раскрыли москвичи в опросе «СберНПФ» и «Работы.ру». Результатами исследования поделились «Известия».

Москвичи сообщили, что в среднем хотели бы получать ежемесячную выплату 84 тысячи рублей. Лидерами рейтинга оказались жители Краснодарского края, которые мечтают о 104 тысячах рублей на пенсии.

Самые низкие суммы озвучили жители Республики Татарстан, а также Свердловской и Челябинской областей. Им на пенсии необходимы 53, 56 и 46 тысячи рублей соответственно.

По данным Минтруда, средний размер пенсии в России составляет 21,8 тысячи рублей.