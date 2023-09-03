Раскрыт секрет уникального ажурного дома в Москве

Секрет уникального ажурного дома в Москве раскрыт в официальном Telegram-канале программы «Мой район». Здание было построено в 1940 году в Беговом районе по адресу: Ленинградский проспект, 27. Изначально оно планировалось как дом новой типовой блочной серии, но из-за войны так и осталось единственным панельным домом в стиле ар-деко.

«Это практически один из первых панельных домов в СССР. Представляете, так могли бы выглядеть "панельки"! Этот шестиэтажный дом из монолитных бетонных блоков задумывали типовым, но в итоге он так и остался в единственном экземпляре», — говорится в сообщении.

Свое название дом получил благодаря закрывающим кухонные лоджии ажурным решеткам, которые спроектировали архитекторы Андрей Буров и Борис Блохин. Кружевные элементы были выполнены из бетона по рисункам художника Владимира Фаворского. После войны украшения домов жилого фонда как «архитектурные излишества» стали неактуальны.