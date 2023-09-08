Названы столичные районы с максимально подорожавшими апартаментами

Столичные районы с максимально подорожавшими за год апартаментами называет РБК со ссылкой на экспертов агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Первое место в рейтинге занял район Щукино, где в начале осени средняя цена «квадрата» в апартаментах на первичном рынке составила 346,5 тысячи рублей, что на 21 процент выше показателя годичной давности (286,3 тысячи рублей).

Вторая позиция в списке досталась Тверскому району, где лоты подорожали на 20 процентов (с 1322,3 до 1589,4 тысячи рублей за квадратный метр). Третьими стали Сокольники с увеличением цен на 17,7 процента (с 289,9 до 337,6 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также вошли Марьина Роща (плюс 16,1 процента, с 286,9 до 333,2 тысячи рублей) и Замоскворечье (плюс 16 процентов, с 631,7 до 732,5 тысячи рублей).