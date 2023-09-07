Определены районы Москвы с максимально подешевевшим жильем в новостройках

Районы старой Москвы с максимально подешевевшим первичным жильем определили аналитики платформы bnMAP.pro. Результатом их исследования делится РБК.

Первое место в рейтинге занял Таганский район, где средняя цена за «квадрат» в новостройке в августе 2023 года составила 286 тысяч рублей, что на 31,6 процента ниже показателя годичной давности (418,2 тысячи рублей).

Вторая позиция в списке досталась Некрасовке, где стоимость квадратного метра упала на 27,3 процента (с 274,6 до 199,5 тысячи рублей). Третьим стал Проспект Вернадского (минус 16,2 процента, с 400,1 до 335,3 тысячи рублей).

В пятерку лидеров также вошли Восточное Измайлово (минус 12,7 процента, с 318,3 до 277,9 тысячи рублей) и Вешняки (минус 8,3 процента, с 271,1 до 248,6 тысячи рублей).