Названы районы Москвы с самой быстрой и выгодной арендой квартир

Районы Москвы с самой быстрой и выгодной для арендодателей сдачей квартир назвали в NEWS.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Аренда». Это Пресненский и Таганский в ЦАО, Хорошевский и Головинский в САО, Филевский парк в ЗАО, Даниловский в ЮАО, Вешняки и Гольяново в ВАО.

«В Пресненском районе квартиры с платой свыше 80 тысяч рублей в месяц арендуются в среднем за 15 дней. Быстрее разбирают студии в Таганском районе — за 11 дней, но средняя цена востребованных предложений тут ниже — 51-60 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе сервиса.

В Хорошевском и Головинском районах сдать студии стоимостью 51-60 тысяч рублей можно за шесть и семь дней соответственно. В районе Филевского парка собственники малогабаритного жилья могут сдать его за четыре дня в среднем за 51-60 тысяч рублей. В Даниловском районе арендаторов аналогичной недвижимости стоимостью 61–70 тысяч рублей придется искать 16 дней. В Вешняках и Гольяново студии можно сдать за 5-6 дней и зарабатывать на аренде 31-40 тысяч в месяц.