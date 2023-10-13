Названы районы Москвы с дешевыми квартирами в аренду до 50 тысяч рублей

Районы Москвы с самым дешевым жильем в аренду назвали «Известиям» аналитики «Яндекс Аренды». Специалисты указали, что чаще всего по цене до 50 тысяч рублей в месяц в столице можно арендовать однокомнатные квартиры и студии (74 процента предложений), однако за ту же стоимость в городе можно найти и квартиры большей площадью.

Больше всего дешевых вариантов оказалось на юго-востоке Москвы. Эксперты уточнили, что «двушку» с арендной платой 30-50 тысяч рублей можно найти в районах Выхино-Жулебино, Гольяново, Кузьминки, Некрасовка. В среднем, двухкомнатную квартиру здесь можно снять за 45 тысяч рублей. Меньше вариантов такого жилья по той же стоимости представлено в Можайском районе, Кунцеве, Царицине, Южном Бутове, Зюзине и Головинском районе.

Трехкомнатное жилье в сегменте до 50 тысяч рублей можно найти в Вешняках, однако подобных предложений на данный момент осталось не так много, пояснили аналитики.