Город
16:04, 25 сентября 2023
1 мин.

Рабочие из сорвавшейся с 37 этажа люльки застряли на фасаде дома

Рабочие из сорвавшейся с 37 этажа люльки застряли на фасаде дома
© Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Строительная люлька сорвалась с 37 этажа здания в столице. Рабочие застряли на фасаде дома и попали на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, двое рабочих оказались на высоте 37 этажа строящегося дома: люлька сорвалась, а они остались на выступе здания за временным поручнем.

Их коллеги организовали на улице Академика Волгина спасательную операцию: они предпринимают попытки подвести строительный кран так, чтобы застрявшие мужчины смогли в него пересесть.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.