16:04, 25 сентября 2023
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Рабочие из сорвавшейся с 37 этажа люльки застряли на фасаде дома
Строительная люлька сорвалась с 37 этажа здания в столице. Рабочие застряли на фасаде дома и попали на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По имеющейся информации, двое рабочих оказались на высоте 37 этажа строящегося дома: люлька сорвалась, а они остались на выступе здания за временным поручнем.
Их коллеги организовали на улице Академика Волгина спасательную операцию: они предпринимают попытки подвести строительный кран так, чтобы застрявшие мужчины смогли в него пересесть.