Рабочие из сорвавшейся с 37 этажа люльки застряли на фасаде дома

Строительная люлька сорвалась с 37 этажа здания в столице. Рабочие застряли на фасаде дома и попали на видео. Кадры, записанные очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По имеющейся информации, двое рабочих оказались на высоте 37 этажа строящегося дома: люлька сорвалась, а они остались на выступе здания за временным поручнем.

Их коллеги организовали на улице Академика Волгина спасательную операцию: они предпринимают попытки подвести строительный кран так, чтобы застрявшие мужчины смогли в него пересесть.