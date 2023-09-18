12:48, 18 сентября 2023
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Путин выступил на церемонии инаугурации Собянина
© Фото: сайт Президента России
Президент РФ Владимир Путин выступил на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина. Трансляцию его речи опубликовал ТАСС.
«Высокий показатель Собянина на выборах убедительно доказывает широкую поддержку со стороны москвичей», — заявил Путин.
Президент отметил, что столица РФ по уровню развития комфортной среды опережает многие города мира. В Москве продолжится модернизация транспортной сети и развитие программы реновации, сказал Путин.
Собянин официально вступил в должность мэра Москвы. Он одержал победу на выборах, набрав 76,3 процента голосов.