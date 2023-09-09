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16:01, 09 сентября 2023
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Путин и Собянин открыли новые магистрали в Москве

Путин и Собянин открыли новые магистрали в Москве

© Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в столице. Репортаж с места событий публикует «Москва 24».

Первыми по Северному дублеру Кутузовского проспекта проехали автомобили «Москвич». Новая магистраль проходит от Третьего транспортного кольца и делового центра «Москва-Сити» до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.

Кроме того, Путин и Собянин запустили южное направление Московского скоростного диаметра. Работы на участке завершили досрочно.

Редакция

moslenta.online, 2023 г. 18+

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