16:01, 09 сентября 2023
1 мин.
Путин и Собянин открыли новые магистрали в Москве
© Кадр: Telegram-канал «Москва 24»
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в столице. Репортаж с места событий публикует «Москва 24».
Первыми по Северному дублеру Кутузовского проспекта проехали автомобили «Москвич». Новая магистраль проходит от Третьего транспортного кольца и делового центра «Москва-Сити» до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей.
Кроме того, Путин и Собянин запустили южное направление Московского скоростного диаметра. Работы на участке завершили досрочно.