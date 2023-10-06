Пуховик Adidas выставили на продажу по цене квартиры в Москве

Пуховик немецкой фирмы Adidas — компании, которая ушла с российского рынка в 2022 году, — выставили на продажу по цене квартиры в Москве. Объявление появилось на популярном классифайде.

«Оригинал Adidas, которого в России больше нет. Мade in Камбоджа. Торга, уж извините, нет», — говорится в комментарии.

Продавец предложил купить легкий пуховик бежевого цвета, который подойдет мужчинам с 48-50 размером одежды. Стоимость лота — 9,5 миллиона рублей.

На сервисе по поиску недвижимости «ЦИАН» за 9,5 миллиона рублей предлагают купить однокомнатные квартиры в несданной новостройке около станций метро «Ростокино», «Свиблово», «Давыдково», «Водники», «Некрасовка», «Братиславская», «улица Скобелевская», «Тушинская», «Царицыно», «Ботанический сад» и «Солнцево».

На вторичном рынке за эту стоимость можно купить «однушку» площадью около 40 квадратных метров. Такие лоты продаются у станций метро «Рассказовка», «Алма-Атинская», «Молодежная», «Марьино», «Коммунарка».