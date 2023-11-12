Психолога хочу! С какими проблемами чаще всего сталкиваются сотрудники компаний?

С какими психологическими проблемами чаще всего сталкиваются сотрудники разных компаний стало известно в результате опроса, проведенного группой Ренессанс страхование (MOEX: RENI). Материалы исследования есть в распоряжении «Мосленты. Онлайн».

«Выгорание (18 процентов), сильный стресс (16 процентов) и снижение вовлеченности в работу ( семь процентов) — основные проблемы, с которыми сталкиваются работники в 2023 году», — говорится в сообщении.

Треть российских компаний (34 процента) приобретают своим сотрудникам специальные программы для психологической помощи. Классическим решением для снижения напряжения в коллективе являются очные и дистанционные консультации с психологом (43 процента).

Тем не менее, каждый четвертый (25 процентов) работодатель старается сделать помощь еще доступнее и организует горячую линию психологической поддержки. В каждый шестой (18 процентов) компании организуются лекции и вебинары по вопросам ментального здоровья, а девять процентов — приобретают программы коучинга для сотрудников.