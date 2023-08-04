Психолог перечислила три главных сигнала надвигающейся депрессии

Три главных сигнала надвигающейся депрессии перечислила «Мосленте.онлайн» клинический психолог Мария Манина. В первую очередь, это постоянное ощущение грусти и подавленности.

У человека в депресии ухудшается настроение без видимых причин, и он преувеличивает незначительные трудности. Это вызывает у него дополнительный стресс и снижение тонуса всего организма.

Стоит также обратить внимание на перманентную усталость и невнимательность.

Манина отметила, что специалисты рекомендует не заниматься самолечением при депрессии. При минимально выраженных симптомах можно найти способы самоподдержки, а также обратиться за помощью к близким. «Помните, что на пути к выздоровлению даже самые небольшие успехи имеют значение и повышают ваш уровень энергии. Обязательно настройте регулярное общение с собой, ведите дневник настроения, делайте медитации и практики потокового письма», — заключила специалист.

Сложности с выполнением ежедневных задач, потеря удовольствия от любимых занятий, снижение когнитивных функций — признаки того, что необходимо уделить внимание своему психологическому здоровью.