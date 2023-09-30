Определены самые частые причины обращения москвичей к психологам

Самые частые причины обращения москвичей к специалистам столичной службы психологической помощи определила в беседе с ТАСС заместитель руководителя московского департамента труда и социальной защиты населения Оксана Шалыгина.

«Чаще всего горожан беспокоят вопросы взаимоотношений — со своими партнерами, родителями, детьми, коллегами по работе. Эта тема волнует очень многих, ведь общение с людьми — важная часть нашей жизни, от которой зависит наше самочувствие и самоощущение», — рассказала эксперт.

Москвичи обращаются к психологам и в связи со стрессом, личностным кризисом, одиночеством, а также задают вопросы касательно психического и соматического здоровья. Немало людей беспокоит работа и проблемы с самооценкой и сложностями в самореализации.