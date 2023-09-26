Прыгающие по машинам москвичей подростки попали на видео

Прыгающие по машинам на севере Москвы подростки попали на видео. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Ростокино СВАО М125».

В ролике запечатлено, как молодые люди в вечернее время суток запрыгивали на капоты и крыши припаркованных машин на улице Бажова. В результате хулиганы повредили несколько автомобилей.

«Надо сдеанонить, чтобы предотвратить их дальнейшие хулиганские действия», — подписал кадры пользователь сети.