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06:59, 26 сентября 2023
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Прыгающие по машинам москвичей подростки попали на видео

Прыгающие по машинам москвичей подростки попали на видео

© Кадр: Telegram-канал «Ростокино СВАО М125»

Прыгающие по машинам на севере Москвы подростки попали на видео. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Ростокино СВАО М125».

В ролике запечатлено, как молодые люди в вечернее время суток запрыгивали на капоты и крыши припаркованных машин на улице Бажова. В результате хулиганы повредили несколько автомобилей.

«Надо сдеанонить, чтобы предотвратить их дальнейшие хулиганские действия», — подписал кадры пользователь сети.

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moslenta.online, 2023 г. 18+

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