06:59, 26 сентября 2023
1 мин.
Прыгающие по машинам москвичей подростки попали на видео
© Кадр: Telegram-канал «Ростокино СВАО М125»
Прыгающие по машинам на севере Москвы подростки попали на видео. Кадры с камер видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Ростокино СВАО М125».
В ролике запечатлено, как молодые люди в вечернее время суток запрыгивали на капоты и крыши припаркованных машин на улице Бажова. В результате хулиганы повредили несколько автомобилей.
«Надо сдеанонить, чтобы предотвратить их дальнейшие хулиганские действия», — подписал кадры пользователь сети.