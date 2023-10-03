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14:29, 03 октября 2023
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Россиян предупредили о плановой проверке сирен

Россиян предупредили о плановой проверке сирен

© Фото: Unsplash

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в России 4 октября, предупредили в МЧС. В этот день на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.

Граждан призвали сохранять спокойствие. Уточняется, что в эфире общероссийских теле- и радиоканалов будет передаваться информация по безопасности.

«Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней», — пояснили в ведомстве.

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