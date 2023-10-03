Россиян предупредили о плановой проверке сирен

Плановая проверка системы оповещения населения пройдет в России 4 октября, предупредили в МЧС. В этот день на улицах зазвучат сирены и громкоговорители.

Граждан призвали сохранять спокойствие. Уточняется, что в эфире общероссийских теле- и радиоканалов будет передаваться информация по безопасности.

«Все это делается для проверки работоспособности систем оповещения регионального и муниципального уровней», — пояснили в ведомстве.