11:02, 29 августа 2023
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Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе за два месяца
© Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»
Прошедшая ночь с понедельника на вторник, 29 августа, стала самой холодной в столичном регионе за последние два месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«На "полюсе холода" Подмосковья, в Черустях, по данным на 6 часов утра, минимальная температура воздуха составила 1,1 градуса», — написал синоптик.
При этом благодаря сильной облачности в регионе удержалась более высокая температура: почти повсеместно столбики термометров показывали выше 10 градусов.
Леус отметил, что в последний раз в августе заморозки в Черустях были зафиксированы в 2015 году.