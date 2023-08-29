Прошедшая ночь стала самой холодной в столичном регионе за два месяца

Прошедшая ночь с понедельника на вторник, 29 августа, стала самой холодной в столичном регионе за последние два месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«На "полюсе холода" Подмосковья, в Черустях, по данным на 6 часов утра, минимальная температура воздуха составила 1,1 градуса», — написал синоптик.

При этом благодаря сильной облачности в регионе удержалась более высокая температура: почти повсеместно столбики термометров показывали выше 10 градусов.

Леус отметил, что в последний раз в августе заморозки в Черустях были зафиксированы в 2015 году.