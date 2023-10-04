02:31, 04 октября 2023
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Мужчина на электросамокате промчался по МКАД и попал на видео
© Кадр: Telegram-канал «Типичные Химки»
Мужчина на электросамокате промчался по МКАД, разогнавшись до 110 километров в час. Опасная поездка попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Типичные Химки».
На кадрах запечатлено, как элетросамокатчик обогнал на трассе легковой автомобиль. Поведение мужчины возмутило пользователей сети. «Что движет этими идиотами?», «На этой штуке так двигаются только люди, у которых нет мозга», «Падение будет 100 процентов», — написали они.