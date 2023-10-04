Мужчина на электросамокате промчался по МКАД и попал на видео

На кадрах запечатлено, как элетросамокатчик обогнал на трассе легковой автомобиль. Поведение мужчины возмутило пользователей сети. «Что движет этими идиотами?», «На этой штуке так двигаются только люди, у которых нет мозга», «Падение будет 100 процентов», — написали они.