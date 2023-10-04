07:06, 04 октября 2023
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Прогулка свиней по московской улице попала на видео
Свиньи прогулялись по улице около жилых домов в Новой Москве и попали на видео. Развеселивший россиян ролик с животными опубликовали в Telegram-канале «Что там в Москве?»
На кадрах две крупные особи идут по тротуару вдоль проезжей части мимо автомойки. «Милаши», «Бегут такие хорошенькие. Ушки тюк-тюк», «Не город, а зоопарк», — развеселились пользователи сети. Многих заинтересовало, зачем владелец держит свиней в черте города.