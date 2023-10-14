Прогулка лисенка на собачьей площадке в Москве попала на видео

На кадрах видно, что детеныш лисы гуляет по огороженной территории в ошейнике. «Разные породы песелей реагируют на него по-своему, но в тонусе хитрец держит абсолютно всех», — прокомментировали ролик в сообществе.

«Красавец», «Какой хорошенький, пушистый», «А хвост — просто загляденье», — отреагировали на увиденное пользователи сети. Однако в комментариях предположили, что держать такое животное дома наверняка непросто.