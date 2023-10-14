04:01, 14 октября 2023
1 мин.
Прогулка лисенка на собачьей площадке в Москве попала на видео
© Кадр: Telegram-канал «Москва 125»
Прогулка лисенка на собачьей площадке в столице попала на видео, опубликованное Telegram-каналом «Москва 125». Необычного питомца заметили в Чапаевском парке.
На кадрах видно, что детеныш лисы гуляет по огороженной территории в ошейнике. «Разные породы песелей реагируют на него по-своему, но в тонусе хитрец держит абсолютно всех», — прокомментировали ролик в сообществе.
«Красавец», «Какой хорошенький, пушистый», «А хвост — просто загляденье», — отреагировали на увиденное пользователи сети. Однако в комментариях предположили, что держать такое животное дома наверняка непросто.