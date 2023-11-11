Оранжевое настроение! Ешьте эти продукты, и осенняя хандра нипочем. Список составил Роспотребнадзор.

Тыква богата пектином, способствующим выведению из организма различных шлаков, витаминами С, В, В2, Е, РР. В ней, как и в моркови, содержится бета-каротин, который важен для зрения, способствует росту и обновлению тканей в организме и помогает регулировать иммунную систему. Витамины С, В1, В2, В6, Е, К, А, в ней необходимы в процессах роста и репродукции, для поддержания иммунитета и зрения, а калий улучшает процесс кровообращения и снижает нагрузки на сердечно-сосудистую систему.

Калием также богата чечевица. Ее пищевые волокна нормализуют процессы пищеварения и работу кишечника, магний влияет на работу нервной системы, кремний отвечает за твердость костей и подвижность суставов, железо держит в норме уровень гемоглобина. Еще чечевица — источник витаминов группы В, С, Е, РР.

Облепиха содержит витамины С, В1, В2, РР, К, Р, Е, каротин и серотонин, отвечающий за нормальное функционирование нервной системы. Кроме того, сок ягод полезен при простуде, поскольку смягчает кашель, ослабляет насморк и снижает температуру.

Витамины А, В, С, бета–каротин, биотин, железо, калий, марганец, фосфор, магний и пектин есть в составе хурмы. За счет этого можно повысить уровень гемоглобина, поддержать водно-солевой баланс, улучшить работу печени и почек, укрепить нервную систему, нормализовать показатели кровяного давления и пищеварение.

Ранее сообщалось, что этот продукт приближает смерть! Врач советует максимально ограничить его употребление.