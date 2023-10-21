Город
16:35, 21 октября 2023
1 мин.

«Придут настоящие холода»: москвичам рассказали о погоде в конце октября

«Придут настоящие холода»: москвичам рассказали о погоде в конце октября

© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

О погоде в конце октября москвичам рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Поздняковой, в столицу скоро придут «настоящие холода». «Температура воздуха очень медленно опускается до минимально отрицательных значений», — сообщила синоптик.

Средняя температура днем в конце месяца составит от плюс трех до минус одного градусов, ночью — от плюс одного до минус двух. Заморозки, по словам Поздняковой, ожидаются лишь в ноябре.

Ранее Позднякова сообщила о двух волнах тепла до конца октября.

Редакция
RSS

moslenta.online, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.