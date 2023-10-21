«Придут настоящие холода»: москвичам рассказали о погоде в конце октября

О погоде в конце октября москвичам рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Ее цитирует «Вечерняя Москва».

По словам Поздняковой, в столицу скоро придут «настоящие холода». «Температура воздуха очень медленно опускается до минимально отрицательных значений», — сообщила синоптик.

Средняя температура днем в конце месяца составит от плюс трех до минус одного градусов, ночью — от плюс одного до минус двух. Заморозки, по словам Поздняковой, ожидаются лишь в ноябре.

Ранее Позднякова сообщила о двух волнах тепла до конца октября.