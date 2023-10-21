16:35, 21 октября 2023
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«Придут настоящие холода»: москвичам рассказали о погоде в конце октября
© Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»
О погоде в конце октября москвичам рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова. Ее цитирует «Вечерняя Москва».
По словам Поздняковой, в столицу скоро придут «настоящие холода». «Температура воздуха очень медленно опускается до минимально отрицательных значений», — сообщила синоптик.
Средняя температура днем в конце месяца составит от плюс трех до минус одного градусов, ночью — от плюс одного до минус двух. Заморозки, по словам Поздняковой, ожидаются лишь в ноябре.
Ранее Позднякова сообщила о двух волнах тепла до конца октября.